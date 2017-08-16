Вчені назвали "динозавра Франкенштейна" втраченою ланкою еволюції

Вчені заявили, що незвичайний "динозавр Франкенштейна", одночасно схожий на тиранозаврів і велоцирапторів, є "втраченою ланкою еволюції", яка пов'язувала хижих динозаврів та їх двоногих жертв, передають РИА Новости.

Читайте такожВчені виявили новий вид титанозаврів, які були найбільшими на суші істотами (відео)Незвичайний динозавр був виявлений два роки тому під час розкопок на півдні Чилі, де залягають породи, що сформувалися в кінці Юрського періоду, приблизно 145-140 млн років тому. Ця триметрова істота, що отримала ім'я "чилезавр", була схожа за своєю анатомією на так званих тетанурів (Tetanurae) – групи переважно хижих динозаврів, що включали в себе тиранозаврів і предків птахів.

Незважаючи на подібну спорідненість, чилійський "динозавр Франкенштейна" хоча і був чимось схожий і на тиранозаврів, і на велоцирапторів, найбільш знаменитих хижих "ящерів жаху", але при цьому він був травоїдною або всеїдною істотою з зубами і щелепами, не пристосованими для полювання на інших гігантів мезозою. Крім того, тіло незвичайних динозаврів, яке ніби було "зшите" зі шматків безлічі інших видів стародавніх рептилій, змусили багатьох палеонтологів сумніватися в тому, що вони дійсно є тетанурами.

Тепер же дослідники склали список з 450 характерних анатомічнихознак "динозавра Франкенштейна" та порівняли їх з аналогічними частинами анатомії в інших травоїдних і хижих динозаврів, що жили в цей же час або пізніше.

Цей аналіз привів до несподіваних результатів – виявилося, що чилезаври були не тільки родичами тетанурів, але і предками всіх так званих птахотазових динозаврів – щодо "просунутих" травоїдних ящерів, що ходили на двох або чотирьох ногах. Ці динозаври володіли відносно скромними розмірами в порівнянні з гігантськими зауроподами, але при цьому вони вміли швидко бігати, а також мали дзьоб і великий кишечник, які допомагали їм поїдати практично будь-яку рослинну їжу.

Загальні еволюційні корені хижаків другої половини мезозою і їх жертв, як відзначають вчені, дозволяють пояснити багато схожості в їх анатомії, в тому числі наявність пір'я, і існування незвичайних видів травоїдних істот, таких як терезинозаври і бейпяозаври, більше схожих по своїй анатомії на тиранозаврів і інших тетанурів, ніж на традиційних птахотазових ящерів.