Астрономи вперше виявили екзокомети

Американські астрономи виявили перших кандидатів на екзокомети - таких, які знаходяться поза Сонячною системою. Відповідне дослідження є на сайті arXiv.org, спрямоване на публікацію в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, коротко про нього повідомляє New Scientist.

Потенційні екзокомети виявлені поблизу зірок KIC 3542116 та KIC 11084727, що знаходяться приблизно в 800 світлових роках від Сонця. Об'єкти виявлені за допомогою космічного телескопа Kepler, який дозволяє виявити екзопланети транзитним методом (по зміні світимості зірки при проходженні по її диску планети).

Як правило, якщо по диску зірки проходить планета, графік зміни світимості має симетричний вид. У разі KIC 3542116 та KIC 11084727 залежність мала асиметричну форму, що вчені пов'язують із хмарами газу і пилу від кометних хвостів.

Всього вчені допускають наявність поблизу KIC 3542116 від двох до шести комет, число об'єктів навколо KIC 11084727 оцінити складніше (спостерігався всього один транзит), ймовірно, всі вони короткоперіодічні - повний оберт навколо світила роблять менш ніж за три місяці.