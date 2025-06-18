Спочатку гра мала вийти 23 вересня.

Bungie перенесла реліз свого sci-fi шутера Marathon, який мав вийти 23 вересня. Точної дати тепер немає, її обіцяють назвати тільки восени, але зрозуміло, що тепер раніше 2026 року гру чекати не варто.

У студії пояснюють, що гравці після альфа-тесту дали зрозуміти, що щось іде не так. В офіційній заяві Bungie пише, що вони візьмуть більше часу, щоб виконати всі побажання гравців:

"Кожен коментар, кожен фідбек у Discord і соцмережах був почутий. Ми прийняли до серця, що потрібно більше часу, щоб зробити Marathon грою, яка дійсно відобразить вашу пристрасть".

Bungie також каже, що Marathon має стати інтенсивною грою з високими ставками. Обіцяють поліпшити майже все: від бойової системи і нагород до візуалу, геймплею для одинаків і тіммейтів, а також запровадити просторовий голосовий чат, незважаючи на те, що раніше вони самі ж називали його токсичним і непотрібним.

Відео дня

Фінансові документи Sony кажуть, що реліз Marathon все ще запланований на 2025 фіскальний рік, але він закінчується тільки 31 березня 2026-го.

Раніше Bungie зізналася, що вкрала візуальний стиль Marathon у маловідомої художниці. Студія вже зв'язалася з художницею, а винним у ситуації назвали колишнього розробника проєкту.

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