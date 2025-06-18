Розробники Hades 2 з Supergiant Games випустили вже третє велике оновлення для сиквела. Цього разу патчноут вийшов аж на 5 тисяч слів.
Очевидно, розробники додали багато нового контенту, серед якого перероблена зброя, розширені діалоги з персонажами, нова музика та арти. Повний перелік змін можна почитати в Steam, а тут ми зібрали найголовніше:
- У зброї тепер є фінальні аспекти, які відкривають особливі здібності
- Перероблені "Тіньові факели". Тепер зброя заточена під швидкий стиль боїв
- Нові діалоги та опціональні події з персонажами. Це дасть змогу побудувати з ними тісніші стосунки
- Нові вороги Warden, яких можна зустріти в Еребусі та Ефірі
- Понад десяток нових випробувань
- Нова музика. У тому числі ще одна пісня для групи Сцилли
- Тепер наступна хвиля ворогів у кімнаті з'являється швидше
- Режим "Обітниця суперників". Тепер боси в кінці локацій отримують особливі вміння
- Доопрацьований арт-дизайн і візуальні ефекти навколо іконок персонажів
- Доопрацьований портрет Нарциса
Крім того, в іншому пості в Steam Supergiant оголосила, що готується до виходу з раннього доступу і виходу версії 1.0, першого релізного патча. У повній грі додадуть справжню кінцівку, яка завершить історію Меліної, а також досягнення.
Раніше ми розповідали, що розробники Civilization 7 анонсували нове велике оновлення з величезними картами.