У створенні рекламного ролика Apple на київському вокзалі брала участь українська студія (відео)

Вчора Apple у своєму новому кампусі продемонструвала низку нових продуктів: бездротову зарядку, десятий iPhone й треті Apple Watch. Один з рекламних роликів для цих розумних годинників знімали на українській локації: в антуражі київського вокзалу, також у відеоряді присутні Золоті ворота.

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У створенні ролика брала участь відома київська продакшн-студія Radioaktive Film, у якої в портфоліо вже є безліч гучних проектів — зокрема, зйомки кліпів для MØ, Hurts, Paolo Nutini, Foals, Tame Impala, Coldplay, передає AIN.UA.

Ролик продемонстрували у кінці презентації Apple Watch Series 3:

Зараз у студії працює команда з 50 осіб, основний її профіль — зйомки рекламних відеокліпів для іноземних музикантів. Серед клієнтів студії — Universal Studios, Independent, Сaviar, Prettybird та інші.

Як повідомляв УНІАН, рекламний ролик про нове покоління Apple Watch зняли на київському вокзалі.