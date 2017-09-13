У створенні рекламного ролика Apple на київському вокзалі брала участь українська студія (відео)

13:48, 13 вересня 2017
Наука та IT
1047 0

У створенні ролика брала участь продакшн-студія Radioaktive Film.

REUTERS

Вчора Apple у своєму новому кампусі продемонструвала низку нових продуктів: бездротову зарядку, десятий iPhone й треті Apple Watch. Один з рекламних роликів для цих розумних годинників знімали на українській локації: в антуражі київського вокзалу, також у відеоряді присутні Золоті ворота.

Читайте такожiPhone 8 та iPhone Х: коли й за якими цінами новинки з'являться в Україні

У створенні ролика брала участь відома київська продакшн-студія Radioaktive Film, у якої в портфоліо вже є безліч гучних проектів — зокрема, зйомки кліпів для MØ, Hurts, Paolo Nutini, Foals, Tame Impala, Coldplay, передає AIN.UA.

Ролик продемонстрували у кінці презентації Apple Watch Series 3:

Зараз у студії працює команда з 50 осіб, основний її профіль — зйомки рекламних відеокліпів для іноземних музикантів. Серед клієнтів студії — Universal Studios, Independent, Сaviar, Prettybird та інші.

Як повідомляв УНІАН, рекламний ролик про нове покоління Apple Watch зняли на київському вокзалі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ролик Apple на київському вокзалі#ролик Apple Watch