Завершилася грандіозна місія зонду Cassini: історія його подорожі у космос (відео)

Сьогодні завершилася грандіозна місія зонду Cassini. Зонд передав на Землю останні фото і згорів над Сатурном. Космічний апарат для вивчення Сатурна був запущений 15 жовтня 1997 року. Він летів до планети 7 років і перебував на її орбіті 13 років. Місія була розрахована до 2008 року, але двічі продовжувалася.

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Останній сигнал Cassini йшов до Землі близько 83 хвилин. Зв’язок із ним перервався за планом – близько 14:55 за Києвом. Працівники NASA дуже емоційно зустріли завершення місії.

«Cassini показав нам красу Сатурна. Це розкрило кращу сторону нас. Тепер він став частиною планети, яку вивчав. А нам час продовжувати дослідження», - зазначили працівники NASA, які працювали над проектом протягом 20 років.

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