В Австралії вчені виявили незвичайне "місто восьминогів"

Вчені виявили в Австралії незвичайне поселення восьминогів в затоці Джервіс-Бей. Про це повідомляє Science Alert.

За словами морських біологів, складні нори з піску є домом як мінімум 15 головоногих молюсків виду Octopus tetricus, яких раніше вважали одиночними істотами.

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Міжнародна команда дослідників зафіксувала, як восьминоги зустрічалися, жили разом, спілкувалися один з одним, проганяли сторонніх восьминогів і навіть виселяли один одного з нір. Крім того, вчені виявили, що частина нор побудована з використанням раковин від з'їденої восьминогами видобутку.

"Така поведінка є продуктом природного відбору, і може бути дуже схожою на складну соціальну поведінку хребетних тварин. Це говорить про те, що за певних умов еволюція може призвести до дуже схожих результатів в різних групах організмів", - розповів провідний автор дослідження Девід Шив з Тихоокеанського Університету Аляски.

Як повідомляв УНІАН, раніше біологи ідентифікували невідоме зубасте чудовисько з техаського пляжу. Шаблезубий вугор міг вибратися зі звичного середовища проживання через сувору погоду.