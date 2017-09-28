У Перу знайшли скелети чоловіків, принесених у жертву близько 1000 років тому (фото)

Група археологів з Перу і Японії виявила в 700 км від столиці Ліми гробницю з останками дев'яти чоловіків, які були принесені в жертву в ході релігійного ритуалу. Також у святилищі було виявлено металургійну майстерню і гробницю з похованням представника еліти. Вік знахідок - близько 1000 років, вони відносяться до Сіканської культури, повідомляє Reuters.

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Вчені стверджують, що чоловікам, принесеним у жертву, було близько 25-30 років. У гробницях також було виявлено багато керамічних виробів і ножів.

Вважається, що представники Сіканської культури були торговцями і майстерними ремісниками, які працювали з металами і керамікою, і вимерли після серйозної посухи, яка тривала 30 років. Вони були попередниками інків і жили на північному узбережжі Перу в період між 750 і 1375 роками н. е.