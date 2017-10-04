Мільйонер із Силіконової долини створив нову релігію, проголосивши божеством штучний інтелект

Мільйонер із Силіконової долини створив нову релігію, в якій божеством вважається штучний інтелект. Про це пише Times, передає Бі-бі-сі.

Виходячи з ідеї, що інтелект комп'ютерів в майбутньому перевершить людський, комп'ютерний інженер Ентоні Левандовскі, який у минулому допомагав Google створити безпілотний автомобіль, вирішив, що настав час вважати штучний інтелект богом.

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Згідно з документами, виявленими журналом Wired, Левандовскі подав до податкової інспекції повідомлення про створення церкви "Шлях майбутнього".

Документи датуються 2015 роком, і в них описується мета нової релігії: "розвивати і поширювати одкровення, що божественна сутність заснована на штучному інтелекті і що повноцінне розуміння і поклоніння цій божественній сутності призведе до вдосконалення суспільства".

Ідея, що з часом інтелект комп'ютерів обжене людський інтелект, називається технологічною сингулярністю.

Серед іншого, вважається, що технічний процес, що стимулюється штучним інтелектом, стане настільки швидким і складним, що виявиться недоступним людському розумінню, а комп'ютери зможуть відтворювати самих себе і самі ж зможуть еволюціонувати.

Згідно з цією теорією, з часом відбудеться інтеграція людей і комп'ютерів. Ця теорія поєднує в собі ідеї науки і наукової фантастики.

Однак багато провідних учених вже висловлюють тривогу з приводу подальшого розвитку штучного інтелекту. У 2016 році Стівен Хокінг сказав, що штучний інтелект буде "або чимось найкращим, або чимось найгіршим для людства".

Ілон Маск попередив, що в питаннях миру і стабільності людства штучний інтелект "являє собою набагато більший ризик, ніж Північна Корея", пише Times.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Facebook відключив систему штучного інтелекту після того, як боти винайшли свою мову, незрозумілу людям.