Мільйонер із Силіконової долини створив нову релігію, проголосивши божеством штучний інтелект
Інженер, який співпрацював із Google, подав до податкової інспекції повідомлення про створення церкви "Шлях майбутнього".
Мільйонер із Силіконової долини створив нову релігію, в якій божеством вважається штучний інтелект. Про це пише Times, передає Бі-бі-сі.
Виходячи з ідеї, що інтелект комп'ютерів в майбутньому перевершить людський, комп'ютерний інженер Ентоні Левандовскі, який у минулому допомагав Google створити безпілотний автомобіль, вирішив, що настав час вважати штучний інтелект богом.
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Згідно з документами, виявленими журналом Wired, Левандовскі подав до податкової інспекції повідомлення про створення церкви "Шлях майбутнього".
Документи датуються 2015 роком, і в них описується мета нової релігії: "розвивати і поширювати одкровення, що божественна сутність заснована на штучному інтелекті і що повноцінне розуміння і поклоніння цій божественній сутності призведе до вдосконалення суспільства".
Ідея, що з часом інтелект комп'ютерів обжене людський інтелект, називається технологічною сингулярністю.
Серед іншого, вважається, що технічний процес, що стимулюється штучним інтелектом, стане настільки швидким і складним, що виявиться недоступним людському розумінню, а комп'ютери зможуть відтворювати самих себе і самі ж зможуть еволюціонувати.
Згідно з цією теорією, з часом відбудеться інтеграція людей і комп'ютерів. Ця теорія поєднує в собі ідеї науки і наукової фантастики.
Однак багато провідних учених вже висловлюють тривогу з приводу подальшого розвитку штучного інтелекту. У 2016 році Стівен Хокінг сказав, що штучний інтелект буде "або чимось найкращим, або чимось найгіршим для людства".
Ілон Маск попередив, що в питаннях миру і стабільності людства штучний інтелект "являє собою набагато більший ризик, ніж Північна Корея", пише Times.
Як повідомляв УНІАН, у серпні Facebook відключив систему штучного інтелекту після того, як боти винайшли свою мову, незрозумілу людям.