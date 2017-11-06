Учені дізналися, що відчувають люди після смерті

Група вчених з медичного центру Langone в Нью-Йоркському університеті кілька років займалася вивченням того, що після смерті відчуває людина.

Дослідникам вдалося з'ясувати, що після смерті людина все ще продовжує відчувати довкілля, повідомляє LiveScience.

Як йдеться у статті, після зупинки серця людський мозок все ще функціонує й залишається активним. Це вказує на те, що в більшості випадків вони можуть розуміти, що померли.

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Так, у "першій фазі смерті" люди можуть зберігати здатність сприйняття. На підтвердження цих слів дослідники навели як приклад випадки, коли люди після клінічної смерті розповідали про те, що чули лікарів. Більш того, навіть відтворювали розмови медперсоналу.

Дослідник Парниа також зазначив, що померлий відчуває непідконтрольність свого тіла й відчуває себе "ув'язненим" у ньому.

Раніше група вчених провела унікальне дослідження, завдяки якому змогла знайти докази того, що душа людини все-таки існує. Фахівці з'ясували, що душа є у тілі людини навіть тоді, коли мозок вже перестав функціонувати.