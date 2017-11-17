Хірург заявив про першу трансплантацію голови трупа (відео)

Скандально відомий італійський хірург Серджіо Канаверо оголосив про успішний експеримент із «пересадки» голови трупа в Китаї. Про це він заявив на прес-конференції у Відні, повідомляє Guardian.

Про словами хірурга, команда з Медичного університету Харбіна (Китай) «здійснила першу трансплантацію голови», і операція на живій людині «невідворотна».

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Операція, за словами Канаверо, була проведена його китайським колегою Жень Сяопіном, який два роки тому нібито провів перший експеримент із трансплантації голови мавпи. «Перша трансплантація голови на людський труп проведена. Повне пересадження від донора з мертвим мозком буде наступним кроком», — заявив Канаверо.

Професор Канаверо став знаменитим в 2015 році, коли заявив про намір провести першу трансплантацію голови. Тоді було оголошено, що першим пацієнтом може стати російський програміст Валерій Спиридонов.