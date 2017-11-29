Падіння російського супутника "Метеор-М" потрапило на відео

У мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, зображене падіння російського супутника "Метеор-М". Ролик опубліковано в Twitter ThatJetsetGirl.

"Один мій друг надіслав мені це відео з Монреаля. Російський супутник був втрачений після того, як не зміг вийти на орбіту, й вони вважають, що це він горить, входячи в атмосферу Землі", - йдеться у повідомленні.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers#Spacepic.twitter.com/O7yrTD62Uo — Victoria (@ThatJetsetGirl) November 28, 2017

На відеозаписі видно, як об'єкти згорають в атмосфері. При цьому немає офіційного підтвердження, що на записі зображений російський апарат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський розгінний блок "Фрегат" у зв'язці з 19 супутниками міг впасти на Землю через несправність апаратури ГЛОНАСС, яка повинна підвищити точність виведення розгінним блоком супутників.

Ракета-носій "Союз-2.1 б" з розгінним блоком "Фрегат" і 19 космічними апаратами стартувала з космодрому "Восточний" у вівторок. За даними "Роскосмосу", російський супутник "Метеор-М" №2-1 був успішно виведений на проміжну орбіту, однак у ході планового першого сеансу встановити зв'язок з ним не вдалося.