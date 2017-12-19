Apple спростувала інформацію про закриття сервісу iTunes

Компанія Apple спростувала інформацію про те, що вона нібито планує закрити сервіс iTunes у 2019 році.

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Одним із перших інформацію про плани закрити сервіс почав поширювати сайт Digital Music News, який вже публікував подібну хибну новину у 2016 році, повідомляє TechToday.

У повідомленні йшлося про те, що сервіс нібито втрачає свої позиції і через це Apple планує його закрити, тим паче що компанія має альтернативний сервіс Apple Music.

Однак, як і у 2016 році, компанія офіційно спростувала такі чутки у відповідь на запит ЗМІ.