Apple спростувала інформацію про закриття сервісу iTunes
11:04, 19 грудня 2017Наука та IT
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Згідно з чутками, компанія планувала закрити сервіс у 2019 році.
Ілюстрація REUTERS
Компанія Apple спростувала інформацію про те, що вона нібито планує закрити сервіс iTunes у 2019 році.
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Одним із перших інформацію про плани закрити сервіс почав поширювати сайт Digital Music News, який вже публікував подібну хибну новину у 2016 році, повідомляє TechToday.
У повідомленні йшлося про те, що сервіс нібито втрачає свої позиції і через це Apple планує його закрити, тим паче що компанія має альтернативний сервіс Apple Music.
Однак, як і у 2016 році, компанія офіційно спростувала такі чутки у відповідь на запит ЗМІ.
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