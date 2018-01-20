З мису Канаверал успішно запустили ракету Atlas V з військовим супутником США (відео)

У Флориді з космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета-носій Atlas V із супутником GEO-4 військового призначення.

Трансляцію запуску вела компанія United Launch Alliance (ULA), передає Дождь.

Спочатку пуск був призначений на четвер, однак він був відкладений у зв'язку з технічною несправністю.

Читайте такожСША запустили ракету Delta IV із секретним військовим супутником (відео)

Згідно з інформацією на сайті ULA, супутник GEO-4 має стати частиною місії SBIRS, метою якої є забезпечення "глобального, постійного спостереження" для "попередження про ракетний напад, технічної розвідки та інформування про бойових діях". Відзначається, що SBIRS є "однією з найбільш пріоритетних космічних програм США".

Компанія ULA здійснює запуск місії SBIRS учетверте. Маса GEO-4 становить близько 4,5 тонн, а термін його служби - близько 12 років.

Відео: United Launch Alliance

ULA була заснована в 2006 році. Вона здійснює запуски за контрактом з Збройними силами США для Національного розвідувального управління країни, діяльність якого засекречена.