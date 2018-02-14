Астрономи отримали унікальний знімок зірки, яка "скидає шкіру"

Червоний гігант повільно перетворюється на планетарну туманність.

Вчені за допомогою Дуже великого телескопа отримали знімок зірки R Scu, яка розташовується на відстані 1200 світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора.

Як повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії, зірка наближається до кінця своєї еволюції і втрачає зовнішні оболонки, перетворюючись на планетарну туманність.

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В основному процес втрати маси добре досліджений, але все ще залишається неясним, як він йде в безпосередній близькості до поверхні зірки. Кількість втраченої зіркою маси має величезне значення для еволюції зірки – саме вона визначає її майбутнє і від нього залежить тип планетарної туманності, що утворюється. Завершуючи свій життєвий цикл утворенням планетарних туманностей, AGB-зірки виробляють велику кількість різноманітних атомів хімічних елементів — у тому числі 50% елементів важчих за залізо — які потім розсіюються в міжзоряному просторі і згодом беруть участь в утворенні нових зірок, планет, їхніх супутників, і в кінцевому рахунку живих організмів.