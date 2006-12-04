Porsche представив новий Cayenne (фото)

Компанія Porsche поширила першу офіційну інформацію та фотографії оновленого покоління спортивного позашляховика Porsche Cayenne. Прем`єра новинки, судячи з усього, відбудеться на автошоу в Детройті в січні, а її продажі почнуться вже 24 лютого майбутнього року.

Упізнати оновлений Cayenne буде не складно - у нього зовсім інше, агресивніше оформлення передньої частини кузова, де з`явився новий передній бампер з величезними повітрезабирачами, передні фари іншої форми і оригінальний капот з двома виштамповками. Крім того, у автомобіля нові передні крила, інший задній бампер з інтегрованими в нього патрубками випускної системи, перероблені задні ліхтарі і нова лінійка колісних дисків.

Комплектуватися оновлений Cayenne буде модернізованою лінійкою моторів. Базовий шестициліндровий агрегат об`ємом 3,2 літра поступився своїм місцем сучасному 3,6-літровому з безпосереднім вприском палива, потужність якого 290 кінських сил, а максимальний обертовий момент - 385 Нм. З нуля до ста кілометрів на годину позашляховик з таким двигуном зможе прискорюватися за 8,1 секунди, що на одну секунду швидше, ніж його попередник.

Версія Cayenne S одержала 4,8-літровий атмосферний мотор із змінними фазами газорозподілу замість 4,5-літрового, внаслідок чого потужність двигуна тепер становить 385 кінських сил (+ 45 сил), а максимальний обертовий момент досягає 500 Нм (+ 80 Нм). З нуля до ста кілометрів на годину ця модифікація зможе прискорюватися за 6,6 секунди, а її максимальна швидкість становитиме 252 кілометри на годину.

Топова версія Porsche Cayenne з турбованим мотором також стала потужніша: максимальну потужність двигуна довели до 500 кінських сил, а обертовий момент - до неабияких 700 Нм. У результаті, на розгін з нуля до ста кілометрів на годину новинка витрачає 5,1 секунди, а її максимальна швидкість складає 275 кілометрів на годину.

Крім того, всі версії Cayenne тепер одержать модернізовану систему повного приводу, яка в звичайному стані передає на задню вісь 62 відсотки моменту, що крутить, але у будь-який момент може "перекинути" на вісь з кращим зчепленням до 100 відсотків моменту завдяки багатодисковому зчепленню з електронним управлінням.

Версія Cayenne Turbo вже в базовій комплектації оснащуватиметься активною PASM з пневмоелементами, а як опція на неї можна буде встановити активні стабілізатори PDCC, що пригнічують крен в поворотах.

Базова вартість Porsche Cayenne з мотором V6 в Німеччині становитиме 51 тисяча 735 євро. Модель Cayenne S коштуватиме 66 тисяч 610 євро, а найпотужнішу модифікацію Cayenne Turbo можна буде купити за 108 тисяч 617 євро.

Лента.ру