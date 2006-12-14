У Донецьку виявили онлайн-порностудію

У Донецьку співробітники міліції виявили нелегальну порностудію, що була розташована в приватному будинку.

Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків з громадськістю головного облуправління внутрішніх справ, матеріали про існування якоїсь "оригінальної" студії в Будьоннівському районі міста співробітниками міліції були зібрані восени 2006 року. Матеріали дослідчої перевірки суд визнав достатніми для винесення постанови про проведення огляду об`єкту.

Коли співробітники міліції прибули на місце, в будинку було близько десяти дівчат-моделей, які живуть там постійно, і три перекладачі - клієнти студії. Під час огляду було вилучено 9 ноутбуків, три системні блоки і кілька веб-камер, за допомогою яких в Інтернеті відбувалося спілкування з клієнтами в режимі реального часу. Крім того, на місці вилучені предмети сексуального характеру.

Один із організаторів студії заявив співробітникам міліції, що його бізнес "законний". "Бізнесмен" запевняє, що дівчата не оголяли свої тіла перед камерами, і їхнє спілкування з клієнтами по Інтернету зводилося до "словесної гри". Проте співробітники міліції зазначають, що вилучені предмети і бухгалтерські документи свідчать про зворотне.

Після проведення комп`ютерно-технічної і мистецтвознавчої експертизи буде дана правова оцінка діяльності "закладу".

У ЦГЗ також повідомили, що в 2006 році в області порушено 38 кримінальних справ за фактами створення і розповсюдження порнографічної продукції, а з торгових точок вилучено понад тисячу відеокасет і близько півтори тисячі DVD CD-дисків порнографічного змісту.