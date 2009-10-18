Північнокорейські хакери зламали військову базу даних Південної Кореї

Північнокорейські хакери проникли до бази даних військового командування Південної Кореї і викрали більше 2 тис. важливих документів щодо виробництва, використання і зберігання токсичних матеріалів, передає Associated Press з посиланням на доповідь, оприлюднену в південнокорейських ЗМІ.

Відповідно до документа, хакери знайшли доступ до бази даних, створеної південнокорейським командуванням у співпраці з Національним інститутом досліджень довкілля Південної Кореї. Повідомляється, що після виявлення цього факту на вимогу розвідувальних органів країни інститут розірвав інтернет-сполучення з військовими установами.

Раніше розвідувальні органи Південної Кореї заявляли, що Пхеньян цілеспрямовано тренує хакерів для проникнення в мережі іноземних військових і державних органів.

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