Аеросвіт: проект Рудьковського - знищення української авіації

Авіакомпанія «АероСвіт» вважає презентовану сьогодні міністром транспорту та зв`язку України Миколою РУДЬКОВСЬКИМ “Концепцію державної програми розвитку Міжнародного аеропорту “Бориспіль” знищенням української авіації. Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар авіакомпанії «АероСвіт» Сергій КУЦИЙ.

За його словами, у зв`язку з тим, що будівництво терміналу «D» «Борисполя» за рахунок японського кредиту буде завершене не раніше 2010 року, пропускні спроможності «Борисполя» будуть обмежені нинішніми рамками, внаслідок чого авіакомпанії, для яких цей аеропорт є базовим, не зможуть розвиватися, й збільшувати кількість своїх польотів.

Як зазначив С.КУЦИЙ, розрахункова пропускна спроможність «Борисполя» становить 3-3,5 млн. пасажирів на рік, у той же час її збільшення до 4,7 млн. пасажирів проводиться за рахунок збільшення черг (за даними «Борисполя», в 2006 році його послугами скористаються 4,618 млн. пасажирів - УНІАН).

Як зазначив прес-секретар «АероСвіту», навіть будівництво терміналу «D», який зможе пропускати 4-5 млн. пасажирів на рік, не зможе задовольнити зростаючі потреби в авіаперельотах. При цьому наступний термінал також будуватиметься декілька років, що знову заморожує розвиток.

Як зазначив С.КУЦИЙ, міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не правий щодо того, що в аеропорту авіакомпанії не можуть будувати термінали. За даними С.КУЦОГО, відповідно до європейського законодавства, при пропускних спроможностях аеропорту понад 2 млн. пасажирів на рік, авіакомпанія повинна мати власний термінал.

Як повідомив прес-секретар компанії, «АероСвіт» має намір доводити помилковість концепції. «Є сумнів, що ця концепція дійсно Кабміну, а не особиста позиція міністра», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Борисполі міністр транспорту і зв`язку України провів презентацію “Концепції державної програми розвитку Міжнародного аеропорту “Бориспіль”. За його словами, ця концепція була затверджена Кабінетом Міністрів України в грудні 2006 року і вміщує план розвитку аеропорту до 2020 року.

Проект є першою комплексною концепцією розвитку аеропорту, і вперше в Україні він розроблений відповідно до європейських вимог.

Концепція розвитку аеропорту передбачає реконструкцію терміналу “А” з метою поліпшення рівня обслуговування пасажирів на внутрішніх рейсах (2007-2008 роки), реконструкцію терміналу “С”, будівництво пасажирської галереї площею 40 тис. кв. м і пропускною спроможністю 2 100 пасажирів за годину (2007-2009 рр.), будівництво терміналу “D” за рахунок японського кредиту.

Крім того, в 2008-2010 роках передбачається повна реконструкція центрального перону аеропорту й будівництво додаткових стоянок для літаків, у 2010-2013 рр. - будівництво терміналу “Е” площею 60 тис. кв. м, у 2010-2012 рр. - реконструкція льотної зони №2 для обслуговування всіх типів літаків.

Також концепція передбачає розвиток інфраструктури «Борисполя»: будівництво готельного комплексу (2008-2010 рр.), паркінгів (2008-2010 рр.), офісних споруд (2008-2011 рр.) тощо.

Крім того, в 2010-2012 роках намічено будівництво швидкісної залізничної колії між аеропортом і Києвом, у 2011-2013 рр. - створення комплексу з обслуговування бізнес-авіації, 2008-2010 рр. - комплексу бортового харчування і в 2010-2011 р. - комплексу вантажних перевезень.

Згідно з концепцією, вже в 2010 році аеропорт «Бориспіль» зможе пропускати до 8 млн. пасажирів на рік, у 2015 р. - до 13,1 млн. пасажирів, в 2020 році - 18,4 млн. пасажирів.

Сьогодні ж М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що виступає проти будівництва терміналу «АероСвіту» в аеропорту «Бориспіль».

Зокрема він сказав: «Я ніколи не виступав проти будівництва приватними авіакомпаніями…, але аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством. Він володіє злітними смугами і всією інфраструктурою, і він повинен будувати й оперувати всіма терміналами в аеропорту». За словами міністра, він підтримає будь-яку авіакомпанію, якщо вона захоче будувати сучасний аеропорт, термінали, але виступає «категорично проти, коли ми залучаємо кошти японського уряду для будівництва терміналу, а якась авіакомпанія починає вставляти палиці в колеса й підривати авторитет України… Я вважаю, якщо в аеропорту «Бориспіль» будуватимуть приватний термінал, то аеропорт не зможе виплатити кредит…».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт" створена у формі закритого акціонерного товариства (ЗАТ). На сьогоднішній день 62% акцій ЗАТ належать Фонду держмайна України - 22,4%, компаніям "Генавіаінвест" - близько 25%, "Укрінфоконсалт" - 9,8% і "Бюро" - 4,8%. Ще 38% акцій - частка нідерландської компанії Gilward Investments B. V.

Зараз "АероСвіт - Українські авіалінії" експлуатує 13 повітряних суден виробництва компанії "Боїнг": 11 середньомагістральних літаків В-737 і 2 далекомагістральні лайнери В-767.