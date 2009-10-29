У Росії взялися за розробку ядерного космічного корабля

Голова Федерального космічного агентства Роскосмос заявив про проведення робіт з розробки пілотованого космічного корабля на ядерному двигуні. Слова Анатолія Пермінова цитує РІА “Новости”.

За його словами, в галузі бортових ядерних енергорушійних установок розроблено унікальний проект "Створення транспортно-енергетичного модуля на основі ядерної енергорушійної установки мегаватного класу". Реалізація цього проекту дозволить підняти російську ракетно-космічну техніку на принципово новий рівень, що випереджає зарубіжні розробки, заявив Пермінов.

Ескізний проект модуля має бути закінчений до 2012 року. Далі фахівцям будуть потрібні 17 мільярдів рублів, які планується витратити протягом дев`яти років. Відпрацювання ядерної рушійної установки намічене на 2015 рік. Саме створення модуля планується почати в 2018 році.

Космічні апарати, що працюють на ядерних двигунах, неодноразово створювалися в минулому. Зокрема, розпад ізотопів давав енергію для роботи американських "Вояджерів" і радянських місяцеходів. На орбітах працювали чимало супутників-розвідників з подібними двигунами малої потужності, які, зокрема, стежили за підводними човнами з ядерними енергоустановками на борту. Пізніше були досягнуті домовленості про заборону польотів супутників з такими двигунами нагадує Лента.ру.

Раніше директор Центру ім. Келдиша Анатолій Коротєєв на засіданні в Громадській палаті РФ повідомив, що Роскосмос спільно з Росатомом пропонують розробити проект космічного корабля з ядерним ракетним двигуном потужністю більше мегавата для польотів до Місяця та Марса. На думку ініціаторів проекту, для міжнародної експедиції до планет в дослідницьких цілях можуть бути переглянуті угоди, що забороняють ядерні енергоустановки на навколоземній орбіті.