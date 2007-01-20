Відбулася прем`єра нового покоління Mercedes-Benz C-класу (фото)

У Штутгарті відбулася світова прем`єра нового покоління Mercedes-Benz C-класу. Новий седан став ще безпечнішим і комфортнішим.

Для цього розробники враховували побажання і вимоги клієнтів. Дизайн автомобіля нагадує риси останнього випуску Mercedes-Benz S-класу. Інтер`єр автомобіля одержав сучасне вишукане виконання з масою інноваційних функцій і можливостей.

Автомобіль обладнаний системою навігації, яка містить 30 Гб на жорсткому диску, він зберігає всі європейські карти.

А музична система С-класу обладнана пам`яттю на 4 Гб з можливістю програвання DVD формату, а управляти системою можна голосом. Оновлена модель одержить нові V6 двигуни різного об`єму, а також виробник запропонує один дизельний мотор.

Утро.ру