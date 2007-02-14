На що здатний Googlе заради кохання (фото)

Дизайнери усесвітньої пошукової мережі Google до дня Всіх Закоханих змінили дизайн логотипу: «сервірували» букву «g» під полуничку в шоколаді. Щоправда, у процесі прикрашання логотипу з назви пошукової системи зникла буква «l», перетворивши сайт на «Googе».

Відтепер перша сторінка "оновленого" пошукового ресурсу виглядає саме так

«Оновлений» пошуковий сайт 14 лютого вітав користувачів англомовної мережі (http://www.google.com/), україномовного (http://www.google.com.ua/) і російськомовного (http://www.google.ru/) сегментів Інтернету.

До речі, за даними на 14.41 14 лютого, майже 600 чоловік намагалися добитися від популярного мережевого словника websters-online-dictionary тлумачення загадкового слова, яким відтепер називається екс-Googlе.