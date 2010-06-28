Франція захистить блогерів від переслідувань

Представники правозахисної організації "Репортери без кордонів" заявили про готовність надати притулок переслідуваним блогерам, повідомляє Точка.нет. Такі користувачі можуть отримати притулок в штаб-квартирі організації "Репортери без кордонів" (Reporters sans frontières, RSF).

Для цього в квартирі буде обладнана спеціальна кімната. У цій кімнаті буде також встановлено захищене інтернет-з`єднання і програма-анонімізатор, які дозволяють захистити дані від перехоплення і забезпечити безпечний і анонімний вихід в інтернет.

Крім того, "Репортери без кордонів" готові надати "анонімний" вихід в Інтернет блогерам, які не виїхали з країни, що їх переслідує.