Франція захистить блогерів від переслідувань
00:44, 28 червня 2010Наука та IT
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Для цього буде обладнана спеціальна кімната
Представники правозахисної організації "Репортери без кордонів" заявили про готовність надати притулок переслідуваним блогерам, повідомляє Точка.нет. Такі користувачі можуть отримати притулок в штаб-квартирі організації "Репортери без кордонів" (Reporters sans frontières, RSF).
Для цього в квартирі буде обладнана спеціальна кімната. У цій кімнаті буде також встановлено захищене інтернет-з`єднання і програма-анонімізатор, які дозволяють захистити дані від перехоплення і забезпечити безпечний і анонімний вихід в інтернет.
Крім того, "Репортери без кордонів" готові надати "анонімний" вихід в Інтернет блогерам, які не виїхали з країни, що їх переслідує.
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