10 кращих гаджетів 2010 року
Журнал Time оприлюднив список кращих гаджетів 2010 року.
Перше місце в рейтингу зайняв планшет iPad, проданий до кінця вересня в кількості 7,5 мільйонів пристроїв. Всього продукція компанії Apple займає чотири топ-рядки: крім iPad, на третьому місці стоїть 11-дюймовий MacBook Air, на шостій позиції опинилася четверта версія смартфона iPhone, а на сьомому – приставка для інтернет-телебачення Apple TV.
У списку можна зустріти ще два смартфони: Samsung Galaxy S і Google Nexus One.
Замикають топ двохекранний планшет від Toshiba, контролер Kinect для ігрової консолі Xbox 360 і електронна книга з кольоровим дисплеєм Nook Color.
Повний список виглядає так:
iPad
Samsung Galaxy S
MacBook Air
Logitech Revue
Nexus One
iPhone 4
Apple TV
Toshiba Libretto W100
Microsoft Kinect
Nook Color
Кращим гаджетом 2009 року Time назвав смартфон Droid від Motorola, який у Європі продається під назвою Motorola Milestone, нагадує Лента.ру. З пристроїв Apple в списку присутній тільки iPhone 3GS.