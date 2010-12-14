10 кращих гаджетів 2010 року

Журнал Time оприлюднив список кращих гаджетів 2010 року.

Перше місце в рейтингу зайняв планшет iPad, проданий до кінця вересня в кількості 7,5 мільйонів пристроїв. Всього продукція компанії Apple займає чотири топ-рядки: крім iPad, на третьому місці стоїть 11-дюймовий MacBook Air, на шостій позиції опинилася четверта версія смартфона iPhone, а на сьомому – приставка для інтернет-телебачення Apple TV.

У списку можна зустріти ще два смартфони: Samsung Galaxy S і Google Nexus One.

Замикають топ двохекранний планшет від Toshiba, контролер Kinect для ігрової консолі Xbox 360 і електронна книга з кольоровим дисплеєм Nook Color.

Повний список виглядає так:

iPad

Samsung Galaxy S

MacBook Air

Logitech Revue

Nexus One

iPhone 4

Apple TV

Toshiba Libretto W100

Microsoft Kinect

Nook Color

Кращим гаджетом 2009 року Time назвав смартфон Droid від Motorola, який у Європі продається під назвою Motorola Milestone, нагадує Лента.ру. З пристроїв Apple в списку присутній тільки iPhone 3GS.