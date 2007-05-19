У Києві поховано визначного авіаконструктора

авіатехніки Петра Балабуєва

Київ. 19 травня. УНІАН. 19 травня у Києві, на цвинтарі Берковці поховано визначного конструктора авіатехніки, генерального конструктором АНТК імені Антонова Петра Балабуєва.

Геніальний інженер помер 17 травня на 76-му році життя після тривалої хвороби. Понад 20 років він очолював конструкторське бюро імені Антонова. П.Балабуєв брав участь у проектуванні майже ста типів та модифікацій літаків сімейства Ан. Під його керівництвом «антоновці» створили найбільші у світі літаки-транспортники Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія".

В останню путь геніального авіаконструктора проводжали з ангара АНТК імені Антонова. В його цехах П.Балабуєв провів понад півстоліття.

Разом із Олегом Антоновим П.Балабуєв був одним із засновників школи літакобудування в Україні. Чуйність до людей у нього поєднувалася з наполегливістю, згадують колеги. Саме ці якості дозволили конструктору створити понад сто типів та модифікацій літаків Ан. Унікальний транспортник Ан-70 та пасажирські Ан-140 і Ан-148 дозволили вітчизняному авіапрому заявити про себе на весь світ, зазначає «5-й канал».

Попрощатися з П.Балабуєвим прийшли голова Верховної Ради Україна Олександр МОРОЗ, віце-спікер Адам МАРТИНЮК, віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, екс-президент України Леонід КУЧМА, перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО та інші представники влади і політики, керівники підприємств авіапромисловості України, зокрема, генеральний конструктур КБ "Південне" Станіслав КОНЮХОВ, гендиректор ВАТ "Мотор Січ" В’ячеслав БОГУСЛАЄВ, генконструктор КБ "Прогрес" Федір МУРАВЧЕНКО.

Віддати останню шану П.Балабуєву прибули також представники військово-промислового комплексу Міністерства оборони, ВПС і підприємств з кооперації Російської Федерації, представники партнерів з кооперації з країн СНД, Великобританії, Ірану, делегації диппредставництв Індії, КНР, Росії.