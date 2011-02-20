Через події в Єгипті Китай посилить контроль за Інтернетом

Причиною такого рішення стала активізація опозиції, яка закликає до виступів проти чинної влади, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Китайська опозиція живо відгукнулася на події в Тунісі та Єгипті і закликає людей також вийти на вулиці.

Треба сказати, що китайська влада значно обмежила потік інформації ще під час висвітлення єгипетських подій. Тоді офіційні ЗМІ взагалі не давали відеоматеріали вуличних протестів, обмежуючись публікацією коротких зведень про дії єгипетських властей і фотографією поваленого президента Єгипту Хосні Мубарака.

Під дію цензури потрапили також коментарі в китайських блогах, де проводься прямі паралелі між Єгиптом і КНР.

Тим часом у зв`язку із збільшенням в Китаї кількості інтернет-користувачів (у 2010 р. їх число перевищило 457 млн. осіб) дедалі складніше стає контролювати потоки інформації, хоча уряд створив найпотужнішу в світі систему фільтрації Інтернету, яку вже називають другим Великим Китайським муром.

Експерти вважають, що тепер Пекін активно вивчатиме досвід краху арабських авторитарних режимів. Разом з тим, на їх думку, для успішної боротьби з "єгипетським синдромом" Китаю необхідно посилити боротьбу з корупцією, підвищити якість освіти і будувати доступніше житло для середнього класу.