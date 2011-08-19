Україна має намір розгорнути власне угруповання супутників

У найближчі роки Україна має намір розгорнути власне орбітальне угруповання супутників дистанційного зондування землі (ДЗЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник спеціальних програм Національного космічного агентства України (НКАУ) Євген МАХОНІН.

За його словами, успішний вихід на задану орбіту першого українського супутника ДЗЗ "Січ-2" відкриває перед Україною можливості для створення власного угруповання супутників ДЗЗ. «Розробити такий супутник, як «Січ-2» це справді важко і вимагає значних витрат, а зробити вже серійний апарат значно простіше. Якщо нам забезпечать фінансування, то не буде жодних проблем зі створенням другого апарату «Січ-2» і виведенням його на орбіту, і вартість його буде значно меншою. Тут усе залежить від економіки, раніше ми планували це зробити вже в 2012, але, швидше за все, запуск другого супутника «Січ-2» відбудеться ближче до 2014 року», - уточнив Є.МАХОНІН.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня українсько-російська ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту український супутник «Січ-2».

Як повідомив генеральний директор Міжнародної космічної компанії «Космотрас» Володимир АНДРЕЄВ, «Січ-2» - це супутник дистанційного зондування Землі, розроблений КБ «Південне» і виготовлений на «Південмаші» в кооперації з іншими українськими підприємствами.

«Це дуже важливий, новий, перспективний, ефективний супутник, який вводить Україну далі в світову космічну спільноту», - сказав він.