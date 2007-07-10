Якість пива можна визначити за допомогою звуку

Як повідомляє Technology Review, дослідники з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (Pacific Northwest National Laboratory) розробили ультразвуковий пристрій, що дозволяє контролювати якість пива в процесі його приготування.

Зазвичай для контролю за процесом бродіння необхідно час від часу брати проби з чана, в якому проходить цей процес. Але, по-перше, це займає час, а по-друге, збільшує вірогідність забруднення партії напою, що готується, іншими мікроорганізмами.

Новий пристрій пропонує безконтактний спосіб визначення якості пива на будь-якій стадії його приготування. Метод полягає в "прослуховуванні" продукту за допомогою ультразвуку, який посилається через стінки чана і повертається назад. Характеристики відбитого ультразвуку залежать від кількості мікроорганізмів в рідині і від їх розміру. Якщо один раз відкалібрувати прилад за допомогою співвідношення стандартних і ультразвукових вимірювань, то далі контроль може здійснюватися тільки за допомогою ультразвуку.

Раніше був розроблений інший безконтактний спосіб контролю за процесом бродіння – за допомогою електромагнітного резонансу, але в цьому випадку характеристики відбитого сигналу залежали від матеріалів чанів, використовуваних для бродіння. За словами авторів нового методу, матеріал чана не впливає на результати ультразвукового дослідження пива.

Автори винаходу вже запатентували свій метод і тепер сподіваються на успішну комерціалізацію приладу.

Полит. ру