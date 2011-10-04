Паперові газети незабаром зникнуть

Традиційні паперові газети зникнуть до 2040 року, їх замінять цифрові носії, передбачає установа ООН – Всесвітня організація інтелектуальної власності (OMPI), пише Газета.ру з посиланням на Tribune de Geneve.

В інтерв`ю виданню генеральний директор організації Френсіс ГАРРІ заявив, що «за декілька років друковані газети, якими ми їх знаємо зараз, вже не існуватимуть».

«Це еволюція, це ні добре, ні погано. Проведено дослідження, які передрікають їх загибель до 2040 року, для США – до 2017 року», – заявив Ф.ГАРРІ.

За його словами, ця еволюція неминуча – в США вже книги на цифрових носіях продаються краще паперових, а в містах усе важче знайти бібліотеку.

Проте такий розвиток подій може спричинити низку проблем, одна з яких – оплата праці журналістів, додає гендиректор OMPI.

За його словами, має існувати особлива система гарантій винагород. «Інакше вони (журналісти) не зможуть вижити», – зауважив Ф.ГАРРІ.