Тимошенко: шматочок яблука тепер буде особливим символом

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття у зв’язку зі смертю засновника компанії Apple Стіва Джобса.

Про УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Від нас пішов Стів Джобс - чарівник, який втілював наші мрії, робив їх реальністю та давав нам торкнутись до них рукою. Сотні мільйонів людей в усьому світі сьогодні згадають про нього, бо він змінив їх життя своїми дивовижними винаходами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Відтепер для мене відсутній шматочок яблука у емблемі Apple буде особливим символом - це серце генія, його світла душа, яка вже у кращому світі...», - йдеться у співчутті.