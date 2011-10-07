Тимошенко: шматочок яблука тепер буде особливим символом
00:00, 07 жовтня 2011Наука та IT
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Співчуття на смерт Стіва Джобса
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття у зв’язку зі смертю засновника компанії Apple Стіва Джобса.
Про УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
«Від нас пішов Стів Джобс - чарівник, який втілював наші мрії, робив їх реальністю та давав нам торкнутись до них рукою. Сотні мільйонів людей в усьому світі сьогодні згадають про нього, бо він змінив їх життя своїми дивовижними винаходами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
«Відтепер для мене відсутній шматочок яблука у емблемі Apple буде особливим символом - це серце генія, його світла душа, яка вже у кращому світі...», - йдеться у співчутті.
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