У США день онлайнових розпродажів

Перший робочий день після святкових вихідних на честь Дня Подяки та "чорної п'ятниці", яка дає старт сезону розпродажів у США, американці називають кіберпонеділок, оскільки саме на нього припадає пік купівель в інтернеті, повідомляє кореспондент РІА "Новости".



Аналітики ринку очікують, що одноденний обсяг онлайнових купівель у США встановить черговий рекорд на рівні 1,2 мільярда доларів. Торік у цей день покупці витратили на товари інтернет-магазинів більше 1 мільярда доларів, тільки на сайті Amazon щосекунди укладалися 158 угод.

Цього року в асортименті продавців - близько 14 мільйонів найменувань товарів, знижки на деякі сягають 50%. Мережеві рітейлери анонсують "найгарячіші" позиції - від іграшок до розбірних котеджів. Найбільші знижки - на ювелірні прикраси, які сягають 70%, за винятком дизайнерських виробів з діамантами, де скидають лише 30%, і верхній одяг - його можна купити за 40% початкової ціни.



"Кіберпонеділок" отримав своє ім'я в 2005 році. Галузева група Національної федерації роздрібної торгівлі США (NRF) ввела словосполучення "Cyber ​​Monday", щоб позначити початок сезону знижок в онлайн-шопінгу. Ідея полягала в тому, щоб після святкових вихідних люди прийшли на роботу і продовжували робити різдвяні покупки з офісів.



Досі "кіберпонеділок" не так вже сильно вирізнявся серед звичайних днів, але цього року майже 90% онлайн-продавців провели активну рекламну кампанію для тих, хто не схотів стояти в багатогодинних чергах у реалі.