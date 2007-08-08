Учені знайшли найбільшу планету у Всесвіті

Учені виявили найбільшу з відкритих на сьогоднішній день планету у Всесвіті, повідомляє Лента.руз посиланням на АР. Небесне тіло під назвою TrES-4 вперше помітили навесні 2006 року в сузір`ї Геркулес співробітники обсерваторії Lowell.

TrES-4 є кулею, що складається переважно з водню, чиї розміри в 20 разів перевищують габарити Землі. Дослідники вважають, що діаметр нової планети в 1,7 разів більше діаметру Юпітера (найбільшої планети в Сонячній системі), а її температура складає 1260 градусів за Цельсієм.

За словами одного зі співробітників Lowell Георгія Мандушева (Georgi Mandushev), "на планеті, швидше за все, ніде немає твердої поверхні, в неї можна тільки зануритися". Для вчених залишається загадкою, як щільність речовини, з якої складається небесне тіло, може бути такою низькою.

TrES-4 обертається навколо зірки, що знаходиться на відстані 1400 світлових років від нас. У обсерваторії припускають, що в сузір`ї може бути ще одна планета. Саме у Lowell в 1930 році був виявлений Плутон, який довгий час вважався найменшою планетою Сонячної системи, але в 2006 році позбувся цього статусу і став "карликовою планетою".