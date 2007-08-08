Нова російська система ППО зможе відбити удар з космосу (фото)

Нова система ППО п`ятого покоління значно перевершує зенітні системи С-400, які надходять на озброєння, і здатна відбивати удари з космосу, заявив головнокомандуючий Військово-повітряними силами (ВПС) РФ генерал-полковник Олександр Зелін.

"Створюючи ЗРС С-400, ми вийшли на розуміння наступного покоління засобів ППО - можна його назвати п`ятим поколінням. Компактніший, маневреніший і, безумовно, з кращими характеристиками по нейтралізації повітряних засобів нападу", - повідомив у середу журналістам головком, відповідаючи на питання, яка техніка нового покоління надійде в майбутньому на озброєння ВПС.

За словами Зеліна, принципово нових рішень в новій техніці практично немає і поліпшення характеристик відбуватиметься за рахунок вдосконалення елементної бази.

"З її впровадженням комплекси (ППО п`ятого покоління) бачитимуть далі, вище, швидше реагуватимуть, а відповідно, і дозволять вирішувати значно більший спектр завдань. Наприклад, відбивати удари з космосу", - відзначив головком.

РІА Новости