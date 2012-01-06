Учені створили генетично модифікованих мавп
08:51, 06 січня 2012Наука та IT
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Повідомлення з США
Американськідослідникиоголосилипро створення першихвсвіті генетичномодифікованихмавп,повідомляєБі-бі-сі.
Учені вштатіОрегонзаявили,що їмвдалосяуспішнооб'єднатиблизькошестирізнихембріонівдляотримання трьохздоровихсамцівмакак-резусів.
Дослідникизаявляють,щоїхробота єкрокомвпереддо використаннямавпдлявивченняВІЛ/СНІДу танаркотиківі має великийпотенціалдляподальшихмедичнихдосліджень, особливо,вгалузі стовбуровихклітин.
Натомість учасникикампаніїпроти експериментівнадтваринамипобоюються,що цепризведедо більш "жорстокогоповодження"з мавпами, надякимипроводятьсянауковідосліди.
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