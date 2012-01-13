Спеціальна молекула врятує світ від парникового ефекту?

Британські та американські хіміки створили з метану й озону особливо активну молекулу - так званий радикал Крігі.

Нова частинка може нейтралізувати молекули забруднюючих атмосферу оксидів азоту і сірки і перетворювати їх в аерозолі, які в свою чергу посилять частоту утворення хмар в атмосфері і тим самим допоможуть охолодити планету, інформує ТСН.

Німецький хімік Рудольф Крігі передбачив існування надактивної сполук кисню і вуглеводневих радикалів у 1953 році, вивчаючи реакцію розкладання цих речовин озоном - з`єднанням з трьох атомів кисню, прошарок з якого захищає землю від ультрафіолетового випромінення. Тим не менш, у вільному вигляді ці радикали так і не були отримані через їх хімічну нестабільність і ряду інших причин.

Однак, група вчених під керівництвом Крейга Таатьеса з Національної лабораторії Сандія в місті Лівермор (США) створила спеціальний пристрій, який може виробляти велику кількість молекул Крігі з кисню і вуглеводнів.

Ключовим елементом цієї машини служить синхротронний випромінювач, промінь якого можна тонко налаштувати для утворення та відділення необхідних варіацій радикалів Крігі з загальної маси об`єднаних вуглеводнів і кисню.

У процесі вивчення отриманої сполуки з`ясувалося, що радикали Крігі реагують з молекулами оксиду сірки та азоту набагато активніше, ніж припускали попередники Таатьеса і його колеги. Це означає, що "природні" молекули такого роду відіграють набагато більшу роль у кругообігу речовин в атмосфері і в утворенні аерозолів та інших повітряних суспензій.

Вважається, що підвищення концентрації аерозолів в атмосфері було одним з тих факторів, які дещо гальмували темпи зміни клімату за останнє десятиліття. Враховуючи цю ідею, вчені пропонують подумати про те, що виробництво радикалів і їх розпорошення в повітрі над великими містами допоможе не тільки зменшити концентрацію екологічних шкідливих оксидів азоту і сірки, а й значно збільшити частку аерозолів і тим самим "охолодити" нашу планету.

Тим не менш, до "промислового" застосування радикалів Крігі ще далеко - слід перевірити всі побічні ефекти і врахувати токсичний вплив самих радикалів та їх похідних на флору і фауну Землі. Спосіб утворення цих радикалів і попередні висновки щодо їх ефективності група вчених опублікувала в статті в журналі Science.