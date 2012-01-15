Уламки російського супутника падають на Китай

Поточна версія

Уламкиросійського космічногоапарату"Фобос-Грунт», які не згоріливщільнихшарахатмосфери, можутьвпастисьогоднінатериторіюКитаюврайоні пустеліГобі.



Такими є попередніданіРоскосмосу,якіпостійноуточнюються,передаєІТАР-ТАСС.Ранішевідомствоназивало можливимимісцями падінняуламків -райони вІндійському, Атлантичномуі Тихомуокеанах.



Очікується,що сьогодніввечеріземноїповерхні можутьдосягтидо 30частинапаратузагальною масоюне більше 200кілограмів.«Фобос-Грунт» бувзапущений9 листопада і мавдосягтисупутникапланетиМарс.Апаратвийшовнанавколоземнуорбіту,однак незмігвийтинатраєкторіюпольотудо Марсачерез проблемиз двигуном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter