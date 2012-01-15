Уламки російського супутника падають на Китай
12:39, 15 січня 2012Наука та IT
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Поточна версія
Уламкиросійського космічногоапарату"Фобос-Грунт», які не згоріливщільнихшарахатмосфери, можутьвпастисьогоднінатериторіюКитаюврайоні пустеліГобі.
Такими є попередніданіРоскосмосу,якіпостійноуточнюються,передаєІТАР-ТАСС.Ранішевідомствоназивало можливимимісцями падінняуламків -райони вІндійському, Атлантичномуі Тихомуокеанах.
Очікується,що сьогодніввечеріземноїповерхні можутьдосягтидо 30частинапаратузагальною масоюне більше 200кілограмів.«Фобос-Грунт» бувзапущений9 листопада і мавдосягтисупутникапланетиМарс.Апаратвийшовнанавколоземнуорбіту,однак незмігвийтинатраєкторіюпольотудо Марсачерез проблемиз двигуном.
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