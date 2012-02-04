Московський патріарх за безпечний інтернет
01:26, 04 лютого 2012Наука та IT
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Як убезпечити росіян від аморальності?
ПатріархМосковськийі всієїРусі,предстоятельРосійської православноїцерквиКирилвважає,що російськесуспільствослідзахиститивідаморальногозмістуінтернету.
ЗасловамиглавиРПЦ, виконанняцього завданняможепослужитистворенняЛігибезпечногоінтернету.ПатріархКирилнаголосив,що церквапідтримуєцюініціативу,реалізовануза підтримкиМіністерства зв'язкуі масовихкомунікаційРФ.
"Інтернет неможебути тиммісцем,де бдуховноіморальноруйнувалисялюди, це не можебути тієюсферою,де здійснюєтьсямасовадеградаціяособистості, суспільстваі суспільних відносин", -сказавпатріархназустрічіз міністром.
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