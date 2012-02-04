Московський патріарх за безпечний інтернет

01:26, 04 лютого 2012
Наука та IT
1094 0

Як убезпечити росіян від аморальності?

ПатріархМосковськийі всієїРусі,предстоятельРосійської православноїцерквиКирилвважає,що російськесуспільствослідзахиститивідаморальногозмістуінтернету.

ЗасловамиглавиРПЦ, виконанняцього завданняможепослужитистворенняЛігибезпечногоінтернету.ПатріархКирилнаголосив,що церквапідтримуєцюініціативу,реалізовануза підтримкиМіністерства зв'язкуі масовихкомунікаційРФ.

"Інтернет неможебути тиммісцем,де бдуховноіморальноруйнувалисялюди, це не можебути тієюсферою,де здійснюєтьсямасовадеградаціяособистості, суспільстваі суспільних відносин", -сказавпатріархназустрічіз міністром.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter