Московський патріарх за безпечний інтернет

Як убезпечити росіян від аморальності?

ПатріархМосковськийі всієїРусі,предстоятельРосійської православноїцерквиКирилвважає,що російськесуспільствослідзахиститивідаморальногозмістуінтернету.



ЗасловамиглавиРПЦ, виконанняцього завданняможепослужитистворенняЛігибезпечногоінтернету.ПатріархКирилнаголосив,що церквапідтримуєцюініціативу,реалізовануза підтримкиМіністерства зв'язкуі масовихкомунікаційРФ.



"Інтернет неможебути тиммісцем,де бдуховноіморальноруйнувалисялюди, це не можебути тієюсферою,де здійснюєтьсямасовадеградаціяособистості, суспільстваі суспільних відносин", -сказавпатріархназустрічіз міністром.

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