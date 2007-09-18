Космічна галузь може стати національною ідеєю Росії

Розвиток космічної галузі може стати однією з основних національних ідей Росії, вважає виконуючий обов`язки першого віце-прем`єра РФ Сергій Іванов, який в уряді курирує атомну і ракетно-космічну сфери, ВПК і науку.

Відповідаючи на зустрічі з молодими ученими в Москві на запитання про те, чи може розвиток космосу стати для Росії національною ідеєю, проектом, Іванов сказав: "Цілком припустима ідея. Я щиро вважаю, що космос - одна з небагатьох сфер діяльності, яка є пріоритетною для Росії".

На думку в.о.першого віце-прем`єра, розвиток космічної галузі щодо важливості можна порівняти лише з радянським атомним проектом. "Космос заслуговує цього. А як ця справа буде називатися - не головне. Адже одна така програма тягне за собою величезний пласт галузей", - зазначив Іванов.

РІА "Новости"