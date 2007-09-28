Учені відкрили нову періодичну комету

Доктор Себастьян Хеніг (Sebastian F. Hönig) з німецького Інституту радіоастрономії Макса Планка (Max-Planck-Institut für Radioastronomie) описав нову періодичну комету. Небесну мандрівницю зареєструвала орбітальна обсерваторія для дослідження Сонця і геліосфери (Solar and Heliospheric Observatory – SOHO), що зафіксувала за 12 років роботи 1350 комет. Про відкриття повідомляє офіційний сайт обсерваторії. Періодичні комети є рідкісним класом небесних тіл: з декількох тисяч комет, що спостерігалися ученими, періодичними є лише 190. На відміну від більшості комет, які рухаються в Сонячній системі по параболі або гіперболі і, відповідно, пролітають поблизу Землі лише один раз за своє життя, періодичні комети мають замкнуту орбіту у вигляді сильно витягнутого еліпса і повертаються через певний проміжок часу. Одним з найвідоміших об`єктів такого роду є знаменита комета Галлея, що з`являється біля Землі раз на 75-76 років. Період обертання комети Хеніга набагато коротший: трохи більше 4 років. У 2005, обробляючи дані SOHO, першовідкривач висунув гіпотезу про періодичний характер даної комети і передбачив її появу 11 вересня 2007. Цей прогноз блискуче виправдався: небесна гостя прибула точно за розкладом, довівши таким чином свою періодичність.

Діаметр відкритої комети складає 100-200 м. На відміну від більшості комет, вона не має хвоста, хоча її яскравість значно збільшується при наближенні до Сонця. Як припускають дослідники, леткі речовини, що створюють хвіст комети, в даному випадку встигли випаруватися протягом числених проходів комети біля світила.

Радіо Свобода