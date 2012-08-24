Microsoft вперше змінила офіційний логотип

Востаннє у символіку компанії вносили зміни 25 років тому. Оновлення приурочене до випуску операційної системи Windows 8, яке намічене на осінь цього року, передає Reuters.

У новій версії логотипу компанії на зміну знайомим чотирьом кольоровим вигнутим чотирикутникам прийшли чотири однакових квадрати тих же кольорів. За ідеєю дизайнерів, вони повинні додати відомому логотипу схожість з інтерфейсом нової програмної оболонки.

Символ вже замінив старий на офіційній сторінці компанії в інтернеті.