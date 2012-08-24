Microsoft вперше змінила офіційний логотип
00:20, 24 серпня 2012Наука та IT
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Найбільший в світі виробник програмного забезпечення американська компанія Microsoft Corp. змінила офіційний логотип.
На новому лого Microsoft квадрати втратили вигин
Востаннє у символіку компанії вносили зміни 25 років тому. Оновлення приурочене до випуску операційної системи Windows 8, яке намічене на осінь цього року, передає Reuters.
У новій версії логотипу компанії на зміну знайомим чотирьом кольоровим вигнутим чотирикутникам прийшли чотири однакових квадрати тих же кольорів. За ідеєю дизайнерів, вони повинні додати відомому логотипу схожість з інтерфейсом нової програмної оболонки.
Символ вже замінив старий на офіційній сторінці компанії в інтернеті.
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