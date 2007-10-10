Росія покаже нову зброю спецпідрозділів на виставці в Парижі

Росія покаже новітні зразки спецозброєння і техніки на 15-й міжнародній виставці засобів і систем безпеки Milipol Paris 2007, яка триватиме в Парижі з 9 по 12 жовтня, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу ФГУП "Рособоронекспорт".

"Відвідавши російську експозицію, учасники і гості виставки зможуть познайомитися із спеціальною зброєю для антитерористичних підрозділів: 9-мм пістолетом-кулеметом ПП-2000, 9-мм спеціальним автоматом АС, 9-мм снайперською гвинтівкою ВСК-94, іншими зразками стрілецької зброї і боєприпасів до неї, а також різноманітними прицілами нічного бачення та бронежилетами", - зазначено в прес-релізі підприємства.

Крім того, будуть представлені пістолет ПСС, снайперські гвинтівки, а також унікальний 5,66-міліметровий автомат для підводної стрільби АПС, який не виготовляє більше жодна країна. Ця безшумна зброя незмінно має великий попит у відвідувачів виставки.

Росія покаже і популярну за кордоном штурмову зброю. Одним з потужніших у світі в своєму класі є 9-міліметровий самозарядний пістолет СР-1 "Гюрза". Куля патрона СП-10 пробиває на відстані до 100 метрів протиосколкові бронежилети та сталеві армійські шоломи. Унікальними характеристики також мають 9-міліметровий пістолет-кулемет СР-2, пише "Рособоронекспорт".

Для учасників і гостей виставки представляє інтерес комплект для руйнування вибухонебезпечних предметів СВ-1324, призначений для знищення мін і фугасів, встановлених терористами для диверсійних актів.

Делегація ФСБ Росії, яка також бере участь у виставці, представить на об`єднаній російській експозиції засоби телефонного і мікрофонного контролю, засоби пошуку, захисту й охорони, прихованого спостереження, фотографування і телебачення, криміналістичне устаткування, засоби для боротьби з вибуховими пристроями.

В рамках Milipol Paris 2007 пройде електронна презентація установки для дистанційного знешкодження вибухових пристроїв, а також комплекси контролю системи персонального супутникового зв`язку "Турайя" і комплекс технічних засобів контролю абонентських станцій систем рухомого зв`язку.

"Більшість пропонованих на зовнішні ринки зразків спеціальної зброї максимально задовольняють вимогам експлуатації в міських умовах: обмежена дистанція враження, висока купність при одиночному і автоматичному вогні, що дозволяє знизити ймовірність жертв серед мирного населення, заручників і співробітників спецпідрозділів, а також мінімізувати руйнування матеріальних об`єктів", - наголошується в прес-релізі.

Інтерес фахівців виставки викличуть охоронні системи, призначені для безпеки адміністративних будинків і приміщень, - оптико-електронний повідомлювач "Растр" і охоронний пасивний повідомлювач "Ребус". Деякі з них вже зарекомендували себе на охороні Ермітажу і Державного Історичного музею.

Milipol Paris - один з найбільших у світі майданчиків для демонстрації різних зразків спеціальної техніки і озброєння. Зокрема, у Milipol Paris 2005 взяли участь 812 учасників з 41 країни світу. Очікується, що цього року виставкова експозиція буде значно розширена цілим рядом експонатів спеціальної зброї і спеціальних технічних засобів нового покоління, вважають у "Рособоронекспорті".