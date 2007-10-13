Nissan представила новий кулястий концепт-кар (фото)

Компанія "Ніссан" (Nissan) у суботу вперше представила широкій публіці свій новий концепт-кар Pivo2.

Кулястий біло-блакитний електромобіль був виставлений в галереї "Ніссан" на знаменитій вулиці Гіндза у Токіо, повідомляє РІА Новости.

Тримісна кабіна автомобіля, що нагадує казкову карету, повертається на 360 градусів, а колеса - на 90 градусів. При цьому кожне колесо оснащене власним електроприводом. Така конструкція дозволяє припаркуватися в найтіснішому просторі: машина заїжджає на стоянку по прямій, після чого кабіна розвертається в той бік, звідки пасажирам зручніше вийти.

Двері всього одні. Вони розташовані в передній частині і плавно відкриваються і закриваються натисненням кнопки, піднімаючись вгору по діагоналі. З боку салону вбудована приладова панель і кермо, що нагадує штурвал. Водій сидить в центрі, а два пасажири можуть розміститися по обидва боки від нього.

Ще однією родзинкою цієї моделі став вбудований в торпеду робот-колобок, що говорить японською і англійською мовами. Глядачам продемонстрували, як він вітається з господарем, шукає найближчу парковку і просто може поспілкуватися з водієм.

Зокрема, "колобок" за допомогою вбудованої камери розпізнає декілька основних настроїв: втома, радість, роздратування, здивування. Якщо він бачить, що у людини за кермом починають злипатися очі, то негайно бадьорим електронним голосом попереджає: "Гей, не спи! Тут через 500 метрів є кав`ярня".

За словами співробітника "Ніссан", більше всього робот реагує на іноземців, тому що у них в порівнянні з японцями багатша міміка. Крім того, він може підбадьорити, відреагувавши на прості фрази.

"Я встигну?" - питає дівчина за кермом.

"Не поспішай", - відповідає робот, киваючи головою і мигаючи вогниками у великих очах.

У цьому електромобілі немає звичних дзеркал. Їх роль виконують чотири камери з кутом огляду 180 градусів, вбудовані попереду, ззаду і з боків корпусу. Вони дозволяють бачити, що відбувається з усіх боків. Зображення виводиться на сенсорний дисплей в приладовій панелі. Як бічні дзеркала використовуються два монітори, вбудовані зліва і праворуч від водія там, де, зазвичай розташовані дзеркала.

Джерелом енергії служить новий іонно-літієвий акумулятор. За словами представника компанії, однієї зарядки вистачає на десять годин. Причому зарядити його можна як від високовольтної мережі, так і від звичайної розетки. У другому випадку знадобиться близько шести годин.

На дорозі новинка може розвивати швидкість до 125 кілометрів в час. Проте побачити його в місті, а не на виставці поки не можна: виводити цей концепт-кар на рівень виробництва поки не планують.

Цей автомобіль разом з іншими буде представлений на Токійському автосалоні 2007, який відкривається 26 жовтня .