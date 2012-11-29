В Україні скоротилися продажі персональних комп'ютерів

Про це УНІАН повідомили в аналітичній компанії IDC (International Data Corporation, США).

За оцінками компанії, при цьому ринок настільних ПК в Україні за звітний період скоротився майже на 20%, до 220,5 тис. шт., а ноутбуків – на 10,1%, до 501,9 тис. шт.

Аналітики зазначають, що негативна динаміка комп'ютерного ринку характерна практично для всього регіону ЦСЄ. Так, в Угорщині поставки ПК за звітний період впали на 21,4%, у Чехії – на 14,5%, у Польщі – на 7,8%, у Росії – на 0,5%.

З країн, що показали найбільшу позитивну динаміку, варто відзначити Казахстан, де поставки ПК у 3-му кварталі збільшилися в 1,5 разу і досягли 250 тис. штук.

У цілому ринок ПК в Центральній і Східній Європі за звітний період скоротився на 2,1%.

Водночас комп'ютерний ринок Західної Європи вже другий рік перебуває у стані ще більшої рецесії, і якщо в 3-му кварталі 2011 року падіння становило 10,5%, то показники минулого кварталу 2012 року погіршали до 13,6%.

Так, поставки ПК в Іспанії в 3-му кварталі впали на 23,7%, у Греції – на 23%, у Німеччині – на 17%, у Великобританії – на 6,5%.

Незважаючи на те, що за підсумками всіх трьох кварталів 2012 року сумарний обсяг поставок настільних і мобільних ПК до України все ж таки показав незначне зростання – на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року, IDC чекає скорочення ринку у 2012 році в цілому на 2-3%.