НАСА надішле на Марс ще один марсохід

Новий апарат матиме в основі дизайн марсохода "К'юріосіті", який здійснив посадку на Червоній планеті в серпні цього року, повідомляє ВВС Україні.

НАСА сподівається знову скористатися з багатьох технологій, завдяки яким "К'юріосіті", що важить одну тонну, успішно висадився на поверхню планети в марсіанському кратері Ґейл.

Серед іншого, планується використати керований ракетними двигунами летючий кран, який успішно опустив "К'юріосіті" на поверхню Марса за допомогою нейлонових канатів.

Про запуск нового марсохода оголосили на засіданні Американського геофізичного союзу (AGU). Це найбільша у світі зустріч геофізиків.

Заяву зробив керівник наукових програм НАСА Джон Ґрансфельд. За його словами, новий апарат побудують на основі ходової частини "К'юріосіті".

Робота розпочнеться влітку 2013 року. Марсохід 2020-го року обійдеться НАСА приблизно в 1,5 млрд доларів (у приблизних цінах 2015 року). Запуск "К'юріосіті" коштував 2,5 млрд доларів.