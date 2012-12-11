Янукович хоче взяти участь в індійському польоті до Місяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на українсько-індійському бізнес-форумі у Нью-Делі.

«Потрібно залучати українські підприємства до реалізації нової місячної місії «Чандраян-2», - сказав В.Янукович.

Також він висловився за розширення співпраці між Україною та Індією в сфері проектування та виготовлення супутників дистанційного зондування землі, в галузі двигунобудування та інших аерокосмічних проектах.

Крім того, в ході виступу Президент наголосив на важливості реалізації спільних проектів в таких сферах, як автомобілебудування, суднобудування, енергетика, промислове та сільськогосподарське машинобудування, хімічна та видобування промисловість.

*** Проект "Чандраян-2" є продовженням індійської місячної програми, розпочатої апаратом "Чандраян-1", який був запущений до Місяця в жовтні 2008 року. Цей апарат пропрацював на місячній орбіті 312 днів, а також відправив на її поверхню ударний зонд.

Запуск індійського космічного апарату "Чандраян-2" до Місяця очікується в 2014 році.

Місія "Чандраян-2" реалізується Індійським космічним агентством у співпраці з Роскомосом.