Google запускає український YouTube

Про це повідомляється в офіційному блозі Google-Україна.

«Тут будуть представлені найпопулярніші українські відео, крім того, YouTube забезпечить платформу для талановитих українських створювачів відеоконтенту, телекомпаній, рекламодавців і брендів», - заявляє корпорація.

Рішення створити українську версію YouTube інтернет-гігант Google пояснює тим, що корпорація прагне зробити відеоплатформу якомога локальнішою. Крім того, в офіційному блозі Google зазначає, що українці давно стали активними учасниками світової спільноти YouTube.

Відеоплатформа YouTube є одним із найпопулярніших ресурсів серед українських користувачів мережі Інтернет.

Згідно зі статистикою, розміщеною на українському сайті YouTube, щохвилини відеоплатформа поповнюється 60 годинами відео, щомісячно її відвідує 800 мільйонів унікальних користувачів, а в 2011 році відео на YouTube набрали понад 1 трильйона переглядів. Завдяки створенню української версії сайту українські користувачі Інтернету зможуть спілкуватися, створювати й ділиться відео на домені youtube.ua.

Довідка УНІАН. YouTube – найвідоміша в світі онлайн-відеоспільнота, яке дозволяє знаходити й переглядати відео, а також обмінюватися авторськими роликами. Штаб-квартира YouTube LLC знаходиться в Сан-Бруно, Каліфорнія.

YouTube є дочірньою компанією Google Inc.

Число щоденних переглядів відео на YouTube в усьому світі перевищило цифру в 4 мільярди, а щохвилини на сайт завантажується 72 години відеоконтенту.

Заснована в 1998 р., компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником найвідомішого однойменного пошуковика. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.