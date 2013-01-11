Євросоюз звинуватив Google у маніпуляціях з пошуковим запитом

У разі відмови американської компанії підкоритися вимогам Брюсселя, проти неї може бути висунуте формальне обвинувачення у порушенні антимонопольного законодавства, передає Reuters з посиланням на британські ЗМІ.

Єврокомісар з конкуренції Хоакін Альмунія повідомив, що має намір зажадати від Google змінити відображення результатів пошуку, оскільки компанія переспрямовує користувачів на власні сервіси, що спотворює запити і знижує конкуренцію.

"Ми ще досліджуємо це питання, але, на моє переконання, Google перескеровує трафік. Вони монетизують свій пошук та використовують домінуюче становище на ринку для отримання надприбутків", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Розслідування діяльності Google і механізмів створення штучного сприяння власним сервісам на шкоду конкурентам триває вже два роки. При цьому єврочиновник підкреслив, що Брюссель не цікавиться пошуковими алгоритмами Google, які є суворою комерційною таємницею, - важливо лише те, як "компанія подає і просуває результати пошуку".

Представник Google Ел Верні повідомив, що його компанія продовжує співпрацювати з Єврокомісією.