Дослідники зрозуміли як заманюють на роботу програмістів

Про це йдеться у результатах дослідження групи компаній HeadHunter (Київ), наданих УНІАН.

Як наголошується у повідомленні, «програмісти сьогодні – найбільш затребувані і найнеобхідніші працівники, вони майже єдині, у кого постійно і завжди істотно ростуть зарплати». Проте зарплатне зростання не безмежне, і роботодавці широко використовують «нематеріальні бонуси», які в пропозиціях про роботу публікуються майже так само часто, як і обіцянки «конкурентної» зарплати.

Серед них, зокрема, вільний або гнучкий графік роботи - майже всі роботодавці упевнені, що для програмістів і QA-менеджерів дуже важливо мати можливість працювати тоді, коли є натхнення, а не у фіксований робочий час. Тому пропозиція працювати за гнучким графіком, а також можливість за необхідності працювати вдома зустрічаються у переважній більшості вакансій.

Також IT-компанії вважають, що залучити найкращих кандидатів їм допоможе гарний офіс і його вдале розташування. Згадку про комфортний (сучасний, затишний, оздоблений у стилі хай-тек) офіс у центрі міста або біля метро також можна зустріти майже в кожному оголошенні. Іноді згадують безплатну парковку для автомобілів співробітників.

Наступним нематеріальним бонусом є професійне зростання (курси, тренінги, конференції) і можливість вивчати нові технології, при цьому більшість компаній вимушені займатися освітою програмістів, що обумовлене не лише бажанням мотивувати співробітників, але й жорсткою конкуренцією на ринку, а також браком кваліфікованих фахівців.

Рідкісним бонусом, який можуть запропонувати тільки великі роботодавці, є індивідуальні плани розвитку кар'єри. Для цього у відділі персоналу великих компаній працює фахівець, який займається виключно плануванням кар'єри і розвитком співробітників.

Курси англійської мови – популярний вид нематеріальної мотивації для співробітників IT-компаній. Така політика роботодавців зрозуміла. З одного боку, додатковий плюс до бренду роботодавця. З іншого – робота IT-компаній майже завжди передбачає спілкування з іноземним замовником, і навчити фахівця англійській мові простіше, ніж шукати такого, що вже володіє мовою.

Багато роботодавців також вважають, що приємним бонусом за хорошу роботу можуть бути ділові поїздки за кордон. Часто саме цей вид трудової діяльності вказують у розділі, що описує «переваги» майбутньої роботи.

«Цікаві динамічні проекти» і «кар'єрне зростання» – найпоширеніші стандартні формулювання, які використовують рекрутери для заманювання девелоперів. Також майже завжди згадують оплату відпусток і лікарняних. Деякі компанії обіцяють не лише компенсацію відпустки, але й збільшення її з 24 до 28 днів.

Є бонуси не такі поширені, але не менш популярні серед роботодавців і, на думку фахівців з персоналу, привабливі для кандидатів. Серед них, зокрема, медична страховка, послуги корпоративного доктора, корпоративні заходи, фітнес-заходи (починаючи з пейнтболу і оренди залу для футболу і закінчуючи тенісними столами, міні-більярдом і турніками безпосередньо в офісах), часто наймачі обіцяють сплатити працівникам заняття у спорткомплексах частково або повністю. У неробочий час програмістів можуть зводити в похід до Криму або Карпат або запросити на Новий рік у Буковель.

Тим, хто не любить активно проводити час, багато IT-компаній обіцяють каву, чай, цукерки і печиво на кухні в необмежених кількостях. Досить часто пропонують повну або часткову компенсацію обідів.

Особливим бонусом, що зустрічається тільки у вакансіях для програмістів, можна назвати «горизонтальну» структуру компанії, відсутність складних ієрархічних відносин (мінімум керівництва) і демократичний стиль управління. Керівників співробітникам обіцяють «мудрих» або хоч би «тямущих» і «адекватних і з почуттям гумору». Майбутніх колег описують як «колектив ерудованих, сильних людей, професіоналів у своїй справі». Мабуть, саме такі характеристики робочої атмосфери будуть приваблювати програмістів і найбільше їх мотивувати.

Крім того, бажаючі виділитися серед конкурентів і залучити лише кращих з найкращих пропонують своїм претендентам такі нестандартні мотиватори і бонуси, як програми знижок або пільгове кредитування, можливість розвивати власні проекти у робочий час (10% робочого часу), автострахування і страхування життя, грошові бонуси до важливих подій в особистому житті (весілля або народження дитини) тощо.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter – об'єднання онлайн-рекрутмента проектів восьми країн Північної і Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією із складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі.