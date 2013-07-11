Перенесення мобільних номерів почнуть не раніше, ніж за рік - МТС

Про це повідомив УНІАН директор з корпоративного управління і контролю компанії "МТС Україна" Олег Проживальський, коментуючи реєстрацію Мін’юстом рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) від 25.04.2013 № 248 «Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів і використання персональних номерів».

Згідно з цим рішенням, початок надання послуг перенесення абонентських мобільних номерів призначено на 20 грудня 2013 року.

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Проживальський відзначив, що «готуватися до впровадження послуги потрібно не лише операторам». За його словами, НКРЗІ має провести конкурс з вибору Адміністратора централізованої бази даних (ЦБД) перенесених номерів, на що, згідно з Положенням, затвердженим НКРЗІ, має піти два місяці. Адміністратор, у свою чергу, має замовити необхідне обладнання, встановити його і розробити порядок взаємодії операторів з ним. На це, на думку Проживальського, піде «мінімум, 6 місяців». Після цього оператори мають доопрацювати свої білінгові системи, внутрішні нормативні акти і навчити своїх співробітників, що вимагає чотирьох-шести місяців, і ще 2-4 місяці піде на організацію операторами взаємопідключення з Адміністратором ЦБД і проведення тестування, вважає Проживальський.

«Таким чином, реальне надання послуги можна почати не раніше, ніж через рік», - відзначив він.

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Нагадаємо, положенням про перенесення номерів визначено, що послуга перенесення номерів буде безкоштовною для абонентів - для її активації необхідно буде написати заяву, відправити SMS або заповнити заявку на сайті "оператора, що приймає", або зробити заявку в будь-який інший спосіб, який визначено оператором, що приймає, за дотримання вимог законодавства.

Перенесення абонентського номера має бути забезпечене протягом 24 годин (окрім вихідних, святкових і неробочих днів) у мережах мобільного зв'язку і протягом 7 робочих днів у мережах фіксованого телефонного зв'язку з моменту реєстрації заяви, за винятком випадку, коли абонент указує в заяві пізніший термін перенесення абонентського номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів. Період тимчасової втрати обслуговування абонентського номера не може перевищувати 3 години.

Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги у стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує майже 20,5 млн абонентів.