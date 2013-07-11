Перенесення мобільних номерів почнуть не раніше, ніж за рік - МТС
Реальне надання послуги перенесення мобільних номерів (збереження номера абонента при переході до іншого оператора) може розпочатися не раніше, ніж через рік, що зумовлено необхідністю вирішення низки організаційних питань.
Про це повідомив УНІАН директор з корпоративного управління і контролю компанії "МТС Україна" Олег Проживальський, коментуючи реєстрацію Мін’юстом рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) від 25.04.2013 № 248 «Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів і використання персональних номерів».
Згідно з цим рішенням, початок надання послуг перенесення абонентських мобільних номерів призначено на 20 грудня 2013 року.
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Проживальський відзначив, що «готуватися до впровадження послуги потрібно не лише операторам». За його словами, НКРЗІ має провести конкурс з вибору Адміністратора централізованої бази даних (ЦБД) перенесених номерів, на що, згідно з Положенням, затвердженим НКРЗІ, має піти два місяці. Адміністратор, у свою чергу, має замовити необхідне обладнання, встановити його і розробити порядок взаємодії операторів з ним. На це, на думку Проживальського, піде «мінімум, 6 місяців». Після цього оператори мають доопрацювати свої білінгові системи, внутрішні нормативні акти і навчити своїх співробітників, що вимагає чотирьох-шести місяців, і ще 2-4 місяці піде на організацію операторами взаємопідключення з Адміністратором ЦБД і проведення тестування, вважає Проживальський.
«Таким чином, реальне надання послуги можна почати не раніше, ніж через рік», - відзначив він.
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Нагадаємо, положенням про перенесення номерів визначено, що послуга перенесення номерів буде безкоштовною для абонентів - для її активації необхідно буде написати заяву, відправити SMS або заповнити заявку на сайті "оператора, що приймає", або зробити заявку в будь-який інший спосіб, який визначено оператором, що приймає, за дотримання вимог законодавства.
Перенесення абонентського номера має бути забезпечене протягом 24 годин (окрім вихідних, святкових і неробочих днів) у мережах мобільного зв'язку і протягом 7 робочих днів у мережах фіксованого телефонного зв'язку з моменту реєстрації заяви, за винятком випадку, коли абонент указує в заяві пізніший термін перенесення абонентського номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів. Період тимчасової втрати обслуговування абонентського номера не може перевищувати 3 години.
Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги у стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує майже 20,5 млн абонентів.