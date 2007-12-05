Intel покаже нові процесори

Компанія Intel планує представити сімейство процесорів Penryn, призначених для мобільних і портативних пристроїв, 6 січня 2008 року, повідомляє Лента.руз посиланням на видання DailyTech. Нові мікропроцесори, виконані за 45-нанометровим технологічним процесом, продовжать лінійку двоядерних Core 2 Duo і чотириядерних Core 2 Extreme.

Молодший процесор сімейства Penryn, модель T8100 з частотою 2,1 гігагерц, коштуватиме 209 доларів, а старший, модель X9000, працюватиме на частоті 2,8 гігагерц і обійдеться в 851 долар.

У двох молодших Penryn з п`ятьох об`єм кешу другого рівня становить три мегабайти, в решти - шість мегабайтів. Максимальне енергоспоживання в усіх нових процесорів, окрім X9000, становитиме 35 ват. X9000 може споживати до 44 ват.

Очікується, що нові процесори T8300, T9300 і T9500 можуть замінити використовувані Apple в ноутбуках MacBook Pro Intel Core 2 Duo T7500, T7700 і T7800. Останні виконані за 65-нанометровим технологічним процесом і належать до сімейства Merom.

Вперше Intel розповіла про Penryn у березні 2007 року. Тоді корпорація заявила, що нова технологія дасть змогу збільшити продуктивність системи в ресурсомістких завданнях на 45 відсотків. В іграх приріст продуктивності становитиме 20 відсотків, а в мультимедійних завданнях - 40.